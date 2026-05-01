GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Sabah saatlerinden itibaren polis ekipleri kutlamaların yapılacağı İstasyon Meydanı'nda önlemlerini alırken, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin grupları da alana Demokrasi Meydanı'ndan yürüyüş yaparak geldi. Kutlama alanına gelen vatandaşlar da üst aramasından geçirildikten sonra etkinlik alanına alındı. Düzenlenen etkinlikte işçiler slogan atıp halaylar çekti.

Alanda açıklamalarda bulunan sendika temsilcileri ise birlik ve beraberlik mesajlarında bulundu.

