Gaziantep protokolünden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Vefat eden tüm emekçileri rahmetle andığını belirten Çeber, şu ifadelere yer verdi:

"Bakırın çekiçle buluştuğu o ilk tınıdan, dar sokaklardaki dokuma tezgahlarından bugün devasa sanayi tesislerimizin dünya pazarındaki gurur tablosuna uzanan bu büyük başarı hikayesinin asıl yazarları sizlersiniz. Gaziantep'in bugün bir dünya kenti, Türkiye'nin parlayan sanayi yıldızı ve ihracatın lokomotifi olmasında; fabrikada makine başında sabahlayan mühendisin, tarlada güneşin altında ter döken çiftçinin, atölyesinde sanatını konuşturan ustanın ve şantiyede harç karan işçinin imzası vardır."

Emeğin en yüce değer olduğunu belirten Çeber, "Medeniyetimiz, "İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz" düsturu üzerine inşa edilmiştir. Bu anlayışla, her bir işçi kardeşimizin hakkının, hukukunun ve güvenli çalışma şartlarının en büyük teminatı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Şehrimizin sadece ekonomik rakamlarla değil, sosyal adaletin ve çalışma barışının gücüyle de örnek bir kent olması temel önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de emeğin ve alın terinin kalkınmanın en güçlü temeli olduğunu ifade etti.

Ülkenin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçilerin katkısı çok büyük olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Tarım ve sanayi şehri Gaziantep'te çalışan her bir kardeşimizi bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu şehir üretirken, büyürken ve Türkiye ekonomisine güç katarken en büyük pay işçi kardeşlerimize aittir. Hem ülkemize hem şehrimize katma değer sağlıyor, üretiyor ve ihracata vesile oluyorsunuz. 15 yıl Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bir kardeşiniz olarak işçilerimizin duygularını çok iyi biliyorum. Bu güzel şehrin üretim gücünü büyüten, Türkiye ihracatındaki payını artıran en önemli güç sizlersiniz."

İşçilerin kentin üretim gücünü büyüten en önemli güçleri olduğunu ifade eden Şahin, "Bu duygu ve düşüncelerle, alın teriyle ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunan tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.