Haberler

Gaziantep'te kar yağışı

Gaziantep'te kar yağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vali Kemal Çeber, etkili olan kar yağışı ve bir ağır tonajlı aracın makaslama yapması nedeniyle Gaziantep-Nurdağı Devlet Yolu'nun trafiğe kapandığını açıkladı. Ekipler yolun açılması için çalışmalara devam ediyor.

VALİ ÇEBER: NURDAĞI-GAZİANTEP YOLU KAPANDI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Gaziatep- Nurdağı Devlet Yolu'nun 12'nci kilometresinde ağır tonajlı aracın makaslama yapması nedeniyle yolun geliş güzergahının trafiğe kapandığını duyurdu.

Gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Vali Çeber, "Gaziantep Nurdağı Devlet Yolu 12'nci kilometrede ağır tonajlı aracın makaslama yapması nedeniyle yol geliş güzergahı trafiğe kapandı. Ekiplerimiz aracın kaldırılarak yolun trafiğe açılması için çalışma yürütüyor. Kısa bir süre içerisinde yol trafiğe açılacak. Otoyol güzergahlarımızda bazı noktalarda tek şeritten kontrollü geçişler yürütülüyor. Kapalı otoyol güzergahımız hamdolsun yok" dedi.

Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor

Galatasaray'da mutlu son! Yıldız isim bu gece İstanbul'a geliyor
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu