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Gaziantep Nurdağı'nda yolcu otobüsü otomobille çarpıştı; 7 kişi öldü, 13 yaralandı

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Gaziantep Nurdağı'nda yolcu otobüsü otomobille çarpıştı; 7 kişi öldü, 13 yaralandı
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Gaziantep Nurdağı'nda Hatay-Gaziantep seferi yapan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 7 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kimlik belirleme çalışmaları sürüyor, soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.06'da Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Jandarma yolda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 13 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Ölen ve yaralananların kimlik belirleme çalışmaları sürerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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