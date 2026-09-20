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Gaziantep Nurdağı'nda üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Sakçagözü Işıklar mevkisindeki kavşakta üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakçagözü Işıklar mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazada, araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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