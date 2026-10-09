Gaziantep Nurdağı'nda otomobil işçi minibüsüne çarptı, Rıza Kaya öldü, 7 kişi yaralandı

Gaziantep Nurdağı'nda otomobil işçi minibüsüne çarptı, Rıza Kaya öldü, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı, otomobil sürücüsü Rıza Kaya (35) yaşamını yitirdi. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı; yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada Rıza Kaya (35) yaşamını yitirdi,2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sayburun Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed S. (39) yönetimindeki 27 ME 9658 plakalı mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Rıza Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 2'si çocuk 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Acil Servisteki tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.