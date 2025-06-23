Gaziantep'in Vazgeçilmezi: Ali Nazik Kebabı

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Gaziantep'in Vazgeçilmezi: Ali Nazik Kebabı
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Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan Ali Nazik kebabı, yaz aylarında en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Patlıcan, et ve yoğurt ile yapılan bu padişah yemeği, şehrin coğrafi işaretli kebapları arasında bulunuyor ve Osmanlı döneminden bu yana popülerliğini koruyor.

Gaziantep'te yazın vazgeçilmez lezzeti padişah yemeği ' Ali Nazik'

GAZİANTEP - Gastronomi şehri Gaziantep mutfağının en lezzetli ve geleneksel yemeklerinden olan, padişah yemeği olarak bilinen Ali Nazik, sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen yemekler arasında yer alıyor.

Gaziantep'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan ve Osmanlı saray mutfağında Yavuz Sultan Selim'e özel hazırlandığı için "padişah yemeği" olarak da bilinen "Ali Nazik" yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Patlıcan, et, süzme yoğurt, sarımsak ve tereyağı ile yapılan Ali Nazik, kentin coğrafi işaretli kebapları arasında yer alıyor. Türkiye'nin "lezzet başkenti" olarak nitelendirilen, yüzlerce yıllık köklü geçmişiyle, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, tadına doyulmayan kebapları ve baklava başta olmak üzere tatlılarıyla gastronomi alanında adından söz ettiren Gaziantep'e özgü en bilinen yemeklerden olan Ali Nazik, yaz aylarında tercih edilen lezzetlerin başında geliyor.

Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan Ali Nazik, tadını odun ateşinde közlenen patlıcandan ve zırhta çekilen kuzu etinden alıyor. Müşterilerine saray mutfağından yemekler sunan restoran işletmecisi ve kebap ustası Ahmet Çadır, Osmanlı padişahlarının da çok sevdiği Ali Nazik kebabının, Gaziantep'in en önemli lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Osmanlı padişahlarının sofralarında yer alan yöresel yemeklerin büyük ilgi gördüğünü belirten Çadır, Ali Nazik kebabının Gaziantep'in en bilinen ve sevilen yemeklerinden biri olduğunu ifade etti. Gaziantep'in gastronomi şehri olduğunu ve bin 500'e yakın yemek çeşidinin bulunduğunu ifade eden Çadır, "Ali Nazik kebabı da bu yemek çeşitlerinden biri. Ali Nazik kebabı coğrafi işaretli kebabımızdır. Ali Nazik kebabı Gaziantep'e ait bir yemektir. Yüzyıllardır Gaziantep'te Ali Nazik kebabı yapılır. Ali Nazik patlıcan, süzme yoğurt, sarımsak, tereyağı, kıyma eti veya kuşbaşı eti ile yapılır. Restoran ve lokantaların yanı sıra evlerde de kolay yapılabilen bir kebaptır. Gaziantep'te haftada bir gün her evde mutlaka Ali Nazik kebabı yapılır. Yazın yoğurdun rahatlatıcı bir özelliği var. Yoğurtla birlikte yapılan bir yemek olduğu için çok güzel bir tat meydana geliyor" dedi.

Ali Nazik kebabının ismiyle de dikkat çeken bir yemek çeşidi olduğunu belirten Çadır, "Ali Nazik, nazik yemektir. Osmanlı döneminde padişahlar için yapılan bir yemek olan Ali Nazik'i yiyen padişahlar, 'bu yemeği hangi eli nazik usta yaptı, bu kadar nazik yemek olur mu?' diye sormuşlar. Günümüzde Ali Nazik olarak Türkçe'mize yerleşmiş. 'Ala Nazik, Eli Nazik ve Ali Nazik' diyen de var. Şu anda daha çok 'Ali Nazik kebabı' olarak biliniyor. Yüzyıllardır Gaziantep'te tüketilen bir yemektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel
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