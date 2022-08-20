Gaziantep haber: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (5) Güncel Haberler Gelen Gaziantep haberlerine göre KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIYORGaziantep-Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 16 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor. KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIYOR Gaziantep-Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 16 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor. 16 kişinin cenazeleri, tespitlerin tamamlanmasının ardından, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilecek. Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için hazırlık yapıldı. Kurum bahçesine masa, sandalye ve tabureler konulurken, hayatını kaybeden bazı kişilerin, yakınları da gelmeye başladı. Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden 3'ünün Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personellerinin ise Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt olduğu belirtildi. Bu arada kazada yaralanan kişilerin Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Nizip Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Gaziantep Güncel Haberler

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