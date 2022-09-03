Gaziantep gündem haberleri: Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Edinilen Gaziantep haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yemek sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 6 orman işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yemek sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 6 orman işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki Bağlarüstü Yangın İlk Müdahale binasında çalışan 6 işçi, yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste serum verilen ve iğne yapılan 6 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işçilerin yediği peynirden numune alarak inceleme başlattı.