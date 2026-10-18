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Gaziantep 2. OSB'de iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

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Gaziantep 2. OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep 2. OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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