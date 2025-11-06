Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın İfadeleri Alındı

(ANKARA) - Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, bugün sabah ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürüldü.

Gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın evlerine polis ekipleri sabah 06.00'da gitti. Sevinç ve Oğhan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'de ifadelerini alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtiliyor. Sevinç ve Oğhan'ın telefonlarına da el konuldu.