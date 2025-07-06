Gazeteci-Yazar Nihat Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci-Yazar Nihat Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç, Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

ANKARA'da, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci- yazar Nihat Genç (69), son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci-yazar Nihat Genç önceki gün tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Nihat Genç için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, taziyeleri oğlu Can Laçin Genç, eşi Nuriye Genç ve Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay kabul etti. Törene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, şarkıcı Ali Tufan Kıraç, Çelik Erişçi, edebiyat, meslekte birlikte görev yaptığı arkadaşları, sanat ve siyaset dünyasında pek çok isim, ailesi ve sevenleri katıldı. Düzenlenen törenin ardından Genç için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Genç'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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