Gazeteci Hüseyin Aykol Hayatını Kaybetti... Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan: Hep Saygı ve Sevgiyle Hatırlayacağız

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımladığı taziye mesajında, "Özgür Basın geleneğinin hocası ve emektarı Hüseyin Aykol, Türkiye'de halkların haber alma ve doğru bilgilenme hakkı mücadelesine büyük emek vermiş isimlerden biriydi. Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından, bir süredir tedavi gördüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 73 yaşındaki gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Basın geleneğinin hocası ve emektarı Hüseyin Aykol, Türkiye'de halkların haber alma ve doğru bilgilenme hakkı mücadelesine büyük emek vermiş isimlerden biriydi. Barış, demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesine katkıları da tartışılmaz. Cezaevlerinde yılları geçenlerin sesi soluğu oldu. Hep saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Ailesinin ve dostlarının başı sağ olsun."