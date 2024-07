Gazeteci Örsan Öymen, ölümünün 37'nci yılında anıldı

1987 yılında Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazeteci Örsan Öymen, ölümünün 37'nci yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anıldı. Anma törenine Öymen'in ağabeyi eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen, çocukları Örsan Kunter Öymen ve Yasemin Öymen, kız kardeşi Gülden Hacaloğlu, torunu Lidya Öymen ile Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş ve sevenleri katıldı.

"ÇOK İYİ BİR GAZETECİYDİ"

Törenin ardından konuşan ağabeyi Altan Öymen, "Milliyet Gazetesi'nde uzun yıllar yazmıştı. Orada çok güzel eserlerin sahibi olmuştu. Başlasam sonunu getiremeyecek kadar hatıram var. Çok iyi bir gazeteciydi. Çok iyi bir yazardı. Aynı zamanda mizah açısından da önde gelen yazarlarımızdandı. Kitaplarıyla, her şeyiyle Türk basınına katkısı olmuştur. Ağabeyi olarak rahmetle, minnetle anarım. Çok iyi ve güzel bir insandı.

"HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN VE HALKIN ÇIKARLARINI SAVUNMUŞTUR"

Oğlu Örsan Kunter Öymen ise "1950'li yıllarda o zamanın önemli basın kuruluşlarından Öncü ve Ulus'ta çalışmış. Daha sonra Almanya Berlin'e geçip orada SFB kanalında çalışıyor. Annemle de orada tanışıyorlar. Bugün aslında, annem Gisela Öymen'i de anmış oluyoruz. Onu da 20 Temmuz 2022 yılında kaybettik. TRT'nin kuruluş yıllarında da yer alan birisi. Oradaki deneyimlerini TRT'ye aktarmak üzere 1969 yılında Türkiye'ye dönüyorlar. 49 yaşında, genç bir yaşta kendisini kaybettik. Örsan Öymen, her zaman halkın yanında olmuş, mert ve dürüst bir insan. Her zaman Türkiye'nin ve halkın çıkarlarını savunmuş. O doğrultuda hem muhabirlik hem köşe yazarlığı yapmış. Medyanın her zaman bağımsız olması gerektiğini savunmuş. Dünyada ve Türkiye'deki belli başlı güç odaklarının esiri olmamış. Bağımsızlığını her zaman korumuş bir insandı. Zaman her şeyin ilacı derler ama zaman acının ilacı olmuyor. Hayata tutunmak için belki ilaç oluyor. Ölümünden 37 yıl geçmiş olmasına rağmen hala sanki dün gibi o acıyı hiçbir zaman unutmadık." diye konuştu.