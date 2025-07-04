Gazeteci Nihat Genç Hayatını Kaybetti

Gazeteci Nihat Genç Hayatını Kaybetti
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Nihat Genç'in akciğer kanseri nedeniyle bir aylık yoğun bakım sürecinin ardından vefat ettiğini açıkladı. Hasta, solunum sıkıntısı çekiyordu.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar, gazeteci Nihat Genç'in vefatına ilişkin, "Kitlenin akciğere baskı oluşturması nedeniyle solunum sıkıntısından dolayı yaklaşık bir aylık yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bütün süreci takip ettik ama maalesef bugün saat 15.30 civarında kendilerini kaybettik." dedi.

Başhekim Atalar, hastane önünde gazetecilere Genç'in vefatına ilişkin açıklama yaptı.

Atalar, Genç'in akciğer kanseri olduğunu ve tedavisine rağmen hastalığının ilerlediğini belirtti.

Genç'in sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Atalar, "Kitlenin akciğere baskı oluşturması nedeniyle solunum sıkıntısından dolayı yaklaşık bir aylık yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bütün süreci takip ettik ama maalesef bugün saat 15.30 civarında kendilerini kaybettik." diye konuştu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı uzmanı Doç. Dr. Hasan Kutluk Pampal da Genç'in tedavi sürecinde sıra dışı bir şey olmadığını, hastalığı ilerlediği için tedaviye yanıt vermediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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