Haberler

Gazeteci Cem Küçük tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Gazeteci Cem Küçük tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Küçük akşam saatlerinde de "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sevkle ilgili Başsavcılık bilgilendirme notunda "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Cem Küçük başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip TCK 217-A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir" denildi.

CANLI YAYINLARDAKİ SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Başsavcılığın tutuklama talep yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayın programlarında, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında, "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı" şeklinde açıklama yaptığı öne sürüldü. Küçük'ün bir başka canlı yayında ise Berkay Gezgin hakkında, "İBB'den 1 milyon TL'ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var" dediği aktarıldı. Başsavcılık, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve Küçük'ün daha sonra bu haberlerle ilgili farklı paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: ANKA
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

CHP'nin en güçlü ilçe belediyelerinden! Başkan için tutuklama talebi
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı: 538 bin liralık para hareketini böyle savundu

Dudak uçuklatan para hareketine savunması ilginç
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor

TÜGVA'nın dev programı RAMS Park'ta yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu'nun eşine son görev

Bakan yardımcısı, eşinin cenaze namazını kıldırdı
Evlenecekleri konuşuluyordu! Somer Şef’ten kafa karıştıran hamleler

Evlenecekleri konuşuluyordu! Somer Şef’ten kafa karıştıran hamleler
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri

İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri