Gazeteci Cem Küçük tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Küçük akşam saatlerinde de "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sevkle ilgili Başsavcılık bilgilendirme notunda "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Cem Küçük başsavcılığımızca alınan ifadesine müteakip TCK 217-A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir" denildi.

CANLI YAYINLARDAKİ SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Başsavcılığın tutuklama talep yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayın programlarında, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında, "Fatih Keleş'in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı" şeklinde açıklama yaptığı öne sürüldü. Küçük'ün bir başka canlı yayında ise Berkay Gezgin hakkında, "İBB'den 1 milyon TL'ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var" dediği aktarıldı. Başsavcılık, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve Küçük'ün daha sonra bu haberlerle ilgili farklı paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

Kaynak: ANKA