Gazeteci Can Ataklı Hakkında İddianame Düzenlendi

Gazeteci Can Ataklı Hakkında İddianame Düzenlendi
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Gazeteci Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı için 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Gazeteci Can Ataklı hakkında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Ataklı için 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istendi.

Gazeteci Can Ataklı hakkında "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi." şeklindeki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Can Ataklı, yurt dışı çıkış yasağı konarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ataklı ifadesinde, paylaşımlarında hakaret veya küçük düşürücü ifadeler yer almadığını, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini her yayında ilettiğini vurgulayarak "Sayın Bahçeli 40 yılı aşkın süredir devletin önemli görevlerinde bulunmuş bir liderdir. Sağlık durumu, kamuoyunun bilgi alma hakkı kapsamında değerlendirilmelidir. Yayınlarımda suç unsuru yoktur, sadece gazetecilik yaptım." demişti.

Ataklı hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, ataklı hakkında iddianame düzenledi. İddianamede Ataklı için 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, "... resmi bir açıklama olmadığı halde kesin bir dil kullanarak entüne edildi şeklinde yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı, kamuoyunun gündeminde bulunan ve yakından takip edilen Milliyetçi Hareket Partisi lideri hakkında yapılan paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğu..." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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