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Gazeteci Ayşenur Arslan Beraat Etti: 'Ben Adalet İstiyorum'

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Halk TV programında sorduğu sorular nedeniyle terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan gazeteci Ayşenur Arslan, beraat etti. Mahkeme, suç unsuru bulunmadığını belirtti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, iki yıl önce Halk TV'deki Medya Mahallesi adlı programda Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin bir takım sorular yönelttiği için 'terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istenen Arslan "Ben beraat değil, adalet istiyorum" dedi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, suç unsuru bulunmadığı için Ayşenur Arslan'ın oy birliğiyle beraatına karar verdi.

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde görüldü. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci destek verdi.

Ankara'da 1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girşinde gerçekleşen bombalı terör eyleminde iki terörist ölmüş, iki polis de yaralanmıştı. Ayşenur Arslan hakkında, Halk TV Medya Mahallesi programında "Ankara'nın Kalbinde Terör Saldırısı" başlıklı haberdeki soruları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"Ben beraat değil, adalet istiyorum"

Karar öncesi son cümlelerini söylemesi için söz verilen Arslan, "Ben beraat değil, adalet istiyorum" dedi. Arslan'ın sözleri şu şekilde:

"Meslek hayatım boyunca pek çok mahkeme kararı okudum, inceledim ve paylaştım. Bunun terör propagandası olarak adlandırılması ve böyle bir şeyle suçlanmış olmak 50 yıllık gazetecilik kariyerimin sonunda çok fena geliyor. Ben ne demek istediğimi biliyor, hayatın olağan akışına uygun bir yorum yaptığımı düşünüyorum."

Duruşmada "Bahçeli ve Öcalan" örneği

Arslan'ın avukatlarından Ziya İlker Göktaş, "Müvekkilimizin terör propagandası suçlamasıyla mı yoksa PKK'ya terör örgütü dediği için mi burada olduğunu merak ediyorum." diyerek, şunları ekledi:

"Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde Öcalan'ın mesajı okundu, Devlet Bahçeli Öcalan'ı Meclis'e davet etti. Bunlar terör propagandası değil de müvekkilimin PKK'ya terör örgütü demesi mi suç?"

Beraatına karar verildi

Mahkeme, suç unsuru bulunmadığı için Ayşenur Arslan'ın oy birliğiyle beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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