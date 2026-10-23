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GAÜN'ün TÜBİTAK destekli MS projesinde hastalara ücretsiz manuel terapi verilecek

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GAÜN'ün TÜBİTAK destekli MS projesinde hastalara ücretsiz manuel terapi verilecek
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GAÜN Rektörü Doğan, TÜBİTAK 3501 desteği kazanan projesi nedeniyle Doç. Dr. Tuba Maden'i kabul etti. Proje, MS hastalarında bel ağrısı ve dengeyi teknolojik ölçümle değerlendirirken, ikinci aşamada dört hafta boyunca haftada iki gün ücretsiz manuel terapi uygulanacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projesi dolayısıyla GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Maden'i kabul etti.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Maden'in "Bel Ağrısı Olan Multipl Skleroz Hastalarında Dengenin Lumbo-Pelvik Perspektiften Analizi: Manuel Terapi Müdahalelerinin Akıllı Tekstil Temelli Objektif Verilere Dönüştürülmesi" başlıklı projesi hakkında bilgi paylaşıldı.

Multipl skleroz (MS) hastalarında bel ağrısı ve denge sorunlarını ele alan proje kapsamında, hastaların bel bölgesi ve denge durumlarının teknolojik ölçüm yöntemleriyle değerlendirilmesi hedefleniyor.

Projenin ikinci aşamasında ise bel ağrısı bulunan MS hastalarına dört hafta boyunca haftada iki gün ücretsiz manuel terapi uygulanacak.

Kaynak: AA
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