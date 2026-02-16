Haberler

GAÜN Öğrencilerinden Bayrak Yürüyüşü

Güncelleme:
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, Türk bayrağına saygı ve milli değerlere bağlılığı vurgulamak amacıyla yürüyüş düzenledi.

GAÜN Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen öğrenciler, buradan Merkezi Yemekhane önüne kadar yürüdüler.

Ellerinde Türk bayrakları ile "Al renginde hürriyet gölgesinde tam istiklal" ve 2Kanla yazıldı bu sancak, gökte kalacaktır ancak" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Merkezi Yemekhane önünde sona eren yürüyüşte öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak şehitleri andı, İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
