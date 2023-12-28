Gansu'da depremden etkilenen bölge sakinleri için prefabrik evler inşa ediliyor
Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen depremden etkilenen bölge sakinleri için inşaat işçileri gece gündüz prefabrik evler inşa ediyor. Yerel yetkililere göre, bu ay sonuna kadar 15.000 prefabrik ev tamamlanması planlanıyor.
JİSHİSHAN, 28 Aralık (Xinhua) -- İnşaat işçileri, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölge sakinlerinin, kışı çadırlardan daha sıcak yapılarda geçirebilmeleri için gece gündüz prefabrik evler inşa etmekle meşgul. Yerel konut ve kentsel-kırsal kalkınma bürosuna göre, depremin etkili olduğu bölgelerde bu ay sonuna kadar 15.000 prefabrik evin tamamlanması planlanıyor.