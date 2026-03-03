Haberler

Gana, Tahran'daki Büyükelçiliğini süresiz olarak kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana, Orta Doğu'daki artan güvenlik riskleri nedeniyle Tahran'daki Büyükelçiliğini süresiz olarak kapattığını duyurdu. Gana Dışişleri Bakanı, personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Gana, Orta Doğu'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran'daki Büyükelçiliğini süresiz olarak kapattığını duyurdu.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gana'nın Tahran Büyükelçiliğinin "ikinci bir duyuruya kadar" kapatıldığını bildirdi.

Ablakwa, kararın, ABD ile İsrail'in başlattığı saldırıların bölgede yol açtığı güvenlik riskleri çerçevesinde alındığını belirtti.

Büyükelçilik personelinin tamamının güvenli şekilde tahliye edildiğini açıklayan Ablakwa, Ganalı diplomatların güvende olduğunu ve morallerinin yüksek olduğunu kaydetti.

???????Ablakwa, ayrıca tahliye sürecine destek veren ilgili taraflara teşekkür ederek, hükümetin bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki