Gana, küresel "onarıcı adalet" zirvesine ev sahipliği yapacak

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, yaptığı yazılı açıklamada, Mahama'nın 17-19 Haziran'da dünya liderleri, hukukçular ve sivil toplum temsilcilerini "onarıcı adalet" gündemiyle Akra'da bir araya getireceğini belirtti.

Ablakwa, Akra'da düzenlenecek yüksek düzeyli zirvenin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Atlantik ötesi köle ticaretini insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç olarak tanıyan tarihi kararının ardından atılacak somut adımları ele alacağını kaydetti.

Bakan Ablakwa, zirvenin, uluslararası hukuk düzeyinde elde edilen tanınmanın somut tazmin ve telafi mekanizmalarına dönüştürülmesini amaçladığını belirtti.

Uluslararası kamuoyunda önemli bir görüş değişimi yaşandığını vurgulayan Ablakwa, bunun Afrika ülkeleri ile diaspora toplulukları için taleplerini güçlendirme açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

BM, köleliği "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıdı

BM Genel Kurulu, Gana öncülüğünde hazırlanan ve kölelik ile transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en büyük adaletsizliklerden biri" olarak tanımlayan karar tasarısını, 25 Mart'ta kabul etmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken, ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

Kararda, transatlantik köle ticaretinin milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan "korkunç bir trajedi" olduğu vurgulandı.

Kararın önemli maddelerinden biri olan "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında, eski köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istendi.

Kararda, tazminat mekanizmasına ilişkin net bir çerçeve çizilmezken mali tazminat, borçların silinmesi, kalkınma yardımları ve yağmalanan kültürel varlıkların iadesi gibi seçeneklere işaret edilmişti.