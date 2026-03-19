Haberler

Gana, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, İsrail'de bulunan Gana vatandaşlarının güvenli bir şekilde ülkeye getirildiğini duyurdu. Tahliye operasyonu, aynı zamanda bazı diplomatik personeli de kapsıyor.

Gana hükümeti, İsrail'de bulunan vatandaşlarının tahliyesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'de olup Gana hükümetinden tahliye talebinde bulunan tüm vatandaşların güvenli şekilde ülkelerine getirildiğini belirtti.

Ablakwa, tahliye operasyonunun, Gana'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinde görev yapan bazı diplomatik personeli de kapsadığını aktararak, konsolosluk hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla sınırlı sayıda personelin ülkede bırakıldığını ifade etti.

Gana'ya birkaç saat önce ulaşan vatandaşların memnuniyetle karşılandığını belirten Ablakwa, hükümetin vatandaşların güvenliğini önceliklendirmeye devam edeceğini vurguladı.

Ablakwa ayrıca, John Dramani Mahama yönetiminin, yurt dışındaki Gana vatandaşlarının güvenli tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Adam Abu
