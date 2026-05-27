Gana'da otobüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 12 kişi öldü
Gana'nın Ashanti vilayetinde Kumasi-Techiman kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.
Kaynak: AA / Adam Abu