Gana'da İki Kabile Arasındaki Çatışmalarda Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Gana'nın Savannah vilayetinde 24 Ağustos'tan bu yana süren iki kabile arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e ulaştı. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 48 bin kişi yerinden edildi.

Gana'nın Savannah vilayetinde iki kabile arasında 24 Ağustos'tan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.

Gana Ulusal Afet Yönetim Organizasyonundan (NADMO) yapılan açıklamada, Savannah'ta iki kabile arasında 24 Ağustos'ta başlayan çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiği belirtildi.

Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 48 bin kişinin yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede barışın sağlanması çağrısında bulunuldu.

Savannah vilayetinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 24 Ağustos'tan bu yana iki kabile arasında şiddet olayları yaşanıyor.

Olaylar yüzünden 27 Ağustos'ta bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
