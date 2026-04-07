Gana Cumhurbaşkanı Mahama: Nüfusun yüzde 50'den fazlası tedavi için bitkisel ürünlere güveniyor

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Lyon'daki Tek Sağlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Afrika'da nüfusun yarısından fazlasının tedavi için bitkisel ilaçlara başvurduğunu ve geleneksel tıbbın sağlık sisteminde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Mahama, Fransa'nın Lyon kentindeki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Akademisinin merkezinde düzenlenen Tek Sağlık Zirvesi'nde (One Health Summit) konuştu.

Mahama, Afrika'da doğal ve modern sağlık uygulamalarının uzun süredir iç içe olduğunu vurgulayarak, bitkisel tedavilere olan bağımlılığın kültürel köklere dayandığını ifade etti.

Tek Sağlık yaklaşımının Afrika için teorik bir kavram olmadığını belirten Mahama, "Afrika'da insanlar doğayla uyum içinde yaşamış ve kendilerini onun ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür. Bugün bile nüfusumuzun yüzde 50'den fazlası tedavi için bitkisel ürünlere güveniyor." dedi.

Mahama, kıta genelinde insan sağlığı, hayvan refahı, bitki örtüsü ve çevrenin bir bütün olarak ele alındığına işaret ederek, bu yaklaşımın hastalıkların önlenmesi, erken teşhisi ve hızlı müdahale açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu
