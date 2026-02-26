Gana Cumhurbaşkanı Mahama, AFRICOM Komutanı Anderson'u kabul etti

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson ile görüştü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Mahama, Anderson ve beraberindeki ABD heyetiyle başkent Akra'daki Jubilee House'da bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'nin Gana'daki Maslahatgüzarı Rolf Olson da Anderson'a eşlik etti.

Gana ile ABD arasındaki güçlü güvenlik ortaklığının teyit edildiği görüşmede, bölgesel istikrar ile savunma alanındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki mevcut güvenlik koordinasyonunun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.