Galler'de parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru kazandı

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de yapılan bölgesel parlamento seçimlerini, 43 sandalye kazanan bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru önde tamamlarken, İşçi Partisi parlamentoda on yıllardır süren hakimiyetini kaybetti.

Galler Bölgesel Parlamentosu'nu (Senedd) belirlemek için yapılan seçimlerde hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 49 sandalye çoğunluğuna ulaşamazken, bağımsızlık yanlısı Plaid Cymru 43 sandalyeyle birinci parti oldu.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi 34 sandalyeyle ikinci sıraya yerleşirken, uzun yıllardır Galler siyasetinin baskın gücü olan İşçi Partisi 9 sandalye kazanabildi.

Galler Muhafazakar Partisi 7, Yeşiller Partisi 2, Liberal Demokratlar ise 1 sandalye elde etti.

Galler'de 96 sandalyeli parlamentoda hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 49 sandalye çoğunluğuna ulaşamazken, Plaid Cymru hükümeti kurabilmek için başka partilerin desteğine ihtiyaç duyacak.

"100 yıllık bir an"

Plaid Cymru lideri Rhun AP Iorwerth, sonuçların ardından yaptığı açıklamada, partisinin Galler'in yeni hükümetini kurmaya hazır olduğunu söyledi.

AP Iorwerth, "Galler halkı bugün ülkenin yolculuğundaki sonraki adımlara karar verdi. Plaid Cymru, artık Galler'in bir sonraki hükümetini kurmak için gerekli adımları atmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Seçim zaferini "100 yıllık bir an" olarak tanımlayan AP Iorwerth, "Ulusun vaatlerini ve hedeflerini elimizde tuttuğumuz bir dönüm noktasındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Galler Bölgesel Başbakanı Morgan koltuğunu kaybetti

Parlamento seçimlerinde 9 sandalye kazanan İşçi Partisi, Senedd'in 1999'da kurulmasından bu yana ilk kez parlamentodaki hakimiyetini kaybetmiş oldu.

İşçi Partisi'nin lideri ve Galler Bölgesel Başbakanı Eluned Morgan da seçim bölgesinde yenilgiye uğrayarak koltuğunu kaybetti ve parti liderliğinden istifa etti.

Morgan, yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer hükümetinin yön değiştirmesi gerektiğini belirterek, kamu hizmetleri üzerindeki baskının giderek arttığını dile getirdi.

İşçi Partisi'nin Galler'deki yenilgisi, İngiltere'de yerel seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından Başbakan Starmer üzerindeki baskıyı da artırdı.

Bazı İşçi Partili milletvekilleri, partinin "yok oluş riskiyle karşı karşıya" olduğunu savunarak, Başbakan'ın istifa etmesi çağrısında bulundu.

Starmer ise seçimlere ilişkin ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, görevden ayrılmayacağını belirterek, ilerleyen günlerde İşçi Partisi'nin seçmenleri ikna etmek için atacağı bir sonraki adımları açıklayacağını belirtmişti.