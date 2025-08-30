Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda
0:00/0:00
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. İlk maç 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt ile deplasmanda oynanacak. İşte maçların tarihleri...
Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt ile karşılaşacak.
İşte Galatasaray'ın maç programı;
- 18 Eylül Perşembe: Frankfurt (D)
- 30 Eylül Salı: Liverpool
- 22 Ekim Çarşamba: Bodo/Glimt
- 5 Kasım Çarşamba: Ajax (D)
- 25 Kasım Salı: Union SG
- 9 Aralık Salı: Monaco (D)
- 21 Ocak Çarşamba: Atletico
- 28 Ocak Çarşamba: Man City (D)