Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda
Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. İlk maç 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt ile deplasmanda oynanacak. İşte maçların tarihleri...

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç deplasmanda

İşte Galatasaray'ın maç programı;

  • 18 Eylül Perşembe: Frankfurt (D)
  • 30 Eylül Salı: Liverpool
  • 22 Ekim Çarşamba: Bodo/Glimt
  • 5 Kasım Çarşamba: Ajax (D)
  • 25 Kasım Salı: Union SG
  • 9 Aralık Salı: Monaco (D)
  • 21 Ocak Çarşamba: Atletico
  • 28 Ocak Çarşamba: Man City (D)
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
500
