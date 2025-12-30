Haberler

İstanbul'da Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı

Güncelleme:
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazze soykırımına dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi ile donatıldı. Milli İrade Platformu öncülüğünde düzenlenecek yürüyüş öncesi gerçekleşen etkinlikte, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Gazze soykırımına dikkati çekmek amacıyla Filistin kefiyesi asıldı.

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.

Etkinlik öncesinde hazırlıklar devam ederken Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Galata Kulesi'ne Filistin kefiyesi asıldı.

Kefiye, kuleden sarkıtılırken çevrede bulunan vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü aldı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından "Karanlık en kesif haliyle üzerimize gelse de biz şafağın sahipleriyiz. Batı'nın sahte ışıklarına inat, Doğu'nun hakikat güneşini Galata'dan aleme ilan ettik. Bu kefiye, mazlumların ahı değil, zalimlerin korkusudur. Mescid-i Aksa'dan esen rüzgar, bugün Galata'nın bağrında fırtınaya dönüşmüştür. Bilsinler ki biz kaderin üstündeki o mutlak kadere baş koyduk." notuyla kefiyenin Galata Kulesi'ne asıldığı anların yer aldığı videoyu paylaştı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
