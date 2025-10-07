Haberler

Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı Yansıtıldı

Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı Yansıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze'deki soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıttı.

GAZZE'de yaşanan soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımı, Sumud Filosu'nda yaşananları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı'nı yansıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Ünlü teknik adam gönderilebilir
Eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin, ligin zirvesine çıktı

Eleştirilerin tek odağıydı! Yaptığıyla herkesi susturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.