GAZZE'de yaşanan soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımı, Sumud Filosu'nda yaşananları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı'nı yansıttı.