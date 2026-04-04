Galata Kulesi farkındalık için mor renge büründü
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' teması çerçevesinde mor renge dönüştürüldü. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bu etkinlik, kanser farkındalığını artırmayı amaçlıyor.
