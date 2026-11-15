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Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık ve meclis seçimlerinde katılım yüzde 37,60 oldu

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Moldova'daki Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık ve Halk Meclisi seçimlerinde oy verme işlemi tamamlanıp sandıklar kapandı. Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre katılım yüzde 37,60 oldu; başkanlık için 8 aday, 35 sandalyeli meclis için yaklaşık 130 aday yarıştı.

Moldova Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık ve Halk Meclisi seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı.

Bölgede 67 seçim merkezinde yerel saatle 07.00'den 21.00'e kadar süren oy verme işleminde sandıkların kapatılmasının ardından oy sayımına geçildi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yaklaşık 129 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgede, seçimlere katılım oranı yüzde 37,60 oldu. Bu kapsamda yapılan seçimin geçerli olduğunun kabul edilmesi bekleniyor.???????

İlk kez komisyonun denetiminde yapılan seçimler, yaklaşık 150 yerli ve 80 yabancı gözlemci tarafından takip edildi.

Başkanlık koltuğuna 8 aday talip oldu

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un geçen yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle başkanlık makamının boşalmasının ardından düzenlenen erken seçimde, 5'i bağımsız ve 3'ü partili olmak üzere 8 aday yarıştı.

Adaylardan herhangi birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, yeni başkan ikinci turda belirlenecek.

Gagauz Halk Meclisi seçimleri

Başkanlık seçimi ile aynı gün, Gagauz Özerk Yeri'nin yasama organı niteliğindeki Halk Meclisi seçimleri de düzenlendi. Meclisteki 35 sandalye için birçoğu bağımsız olmak üzere yaklaşık 130 aday yarıştı.

Gagauz Türkçesinde "Halk Topluşu" olarak adlandırılan meclis üyeleri, 35 tek üyeli seçim bölgesinden seçiliyor. Her seçim bölgesinde en fazla oyu alan aday, meclise girmeye hak kazanıyor.

Bu seçimler, son kez tek üyeli seçim bölgesi sistemiyle düzenlendi. Bir sonraki seçimlerde meclis üyeleri, partilerin aldıkları oy oranına göre belirlenecek.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle de Kişinev ve Komrat arasında sağlanan uzlaşı sonucunda, 23 Aralık 1994'te Moldova sınırları içinde özel hukuki statüye sahip Gagauz Özerk Yeri kurulmuştu.

Kaynak: AA
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