Fuzhou'da Feminizmi Güçlendiren Juncao Teknolojisi Eğitim Programı Açıldı

Fujian eyaletinde gelişmekte olan ülkelerden kadınlara yönelik Juncao teknolojisi ile yoksulluğun azaltılmasına yönelik eğitim programı başladı. Programda 20'den fazla katılımcı yer alıyor ve 19 Kasım'a kadar devam edecek.

FUZHOU, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar için Juncao teknolojisiyle yoksulluğun azaltılmasına yönelik eğitim programının açılış töreninde konuşan Fujian Tarım ve Ormancılık Üniversitesi Profesörü Lin Zhanxi, 21 Ekim 2025.

Güney Afrika, Mısır ve Ruanda'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden 20'den fazla katılımcının yer aldığı eğitim programı 19 Kasım'a kadar devam edecek. Başlangıçta Çin'de mantar yetiştiriciliği için geliştirilen Juncao teknolojisi, hibrit bir bitki türü olup çok yönlü ve değerli bir tarımsal kaynak olarak kabul ediliyor. Lin Zhanxi tarafından 1980'lerde geliştirilen bu teknoloji, bugüne kadar 100'ü aşkın ülkeye fayda sağladı. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

