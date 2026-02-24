1,5 aylık bebek yaşama tutunamadı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kalp problemiyle doğup Ankara'da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren futbolcu Fırat Çelikol ve Elif Çelikol'un 1,5 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de futbolcu Fırat Çelikol ile eşi Elif Çelikol çiftinin 1,5 ay önce doğan bebeği, kalp sorunu nedeniyle acil olarak Ankara'ya sevk edildi. Ankara'daki hastanede tedavi gören bebek yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

BEBEĞİN TABUTUNU KUCAĞINDA TAŞIDI

İsmi dahi konulamayan bebek için Korubaşı Mahallesi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, ilçe protokolü üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile ailenin sevenleri katıldı. Baba Fırat Çelikol, bebeğinin tabutunu tek başına kucağında taşıdı. Bebek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı