Fuat Oktay, Mekke Anlaşması teklifinin henüz komisyona ulaşmadığını belirtti

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin henüz komisyona ulaşmadığını belirterek "Komisyonumuza geldiği zaman ilgili tüm siyasi parti temsilcileriyle birlikte tüm detaylı değerlendirmeleri yaparız" dedi. Oktay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı İsrail safında gösteren haritasına ilişkin ise "Netanyahu'yu burada muhatap almanın bir anlamı yok. Netanyahu dediğiniz kişi katilin teki" diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Moğolistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zulpkhar Sarkhad ve beraberindeki heyet ile görüşmesinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: ANKA