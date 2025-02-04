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FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'nde Mor Renkle Aydınlatıldı

FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'nde Mor Renkle Aydınlatıldı
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İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kansere dikkat çekmek amacıyla mor renkle aydınlatıldı.

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle aydınlatıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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