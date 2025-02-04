FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'nde Mor Renkle Aydınlatıldı
İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla kansere dikkat çekmek amacıyla mor renkle aydınlatıldı.
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla mor renkle aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel