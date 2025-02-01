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Fren Arızası Sonucu Tır Restorana Girdi, Sürücü Yaralandı

Fren Arızası Sonucu Tır Restorana Girdi, Sürücü Yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan bir tır, kapalı bir restorana girdi. Sürücü Cebrail D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde freni arızalanan tırın iş yerine girmesi sonucu sürücü yaralandı.

Cebrail D'nin kullandığı tır, Gözene Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak kapalı olan restorana girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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