Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine... - Haberler

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Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine...

AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 'turuncu ülkeler' listesinde çıkararak 'yeşil ülkeler' listesine...

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.

Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Türkiye, Fransa, Güncel, Haberler

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