Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine...
AA - Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.
Fransa, Türkiye'yi Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "turuncu ülkeler" listesinde çıkararak "yeşil ülkeler" listesine aldı.
AA / Yusuf Özcan - Güncel