Haberler

Fransa, Rus "gölge filosu"na ait olduğu düşünülen petrol tankerine el koydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız donanmasının Sicilya açıklarında Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filoya ait 'Deliver' adlı petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. Macron, Avrupa'nın Rus gölge filosuyla mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız donanmasının Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filo"suna ait olduğu düşünülen bir petrol tankerine müdahale ettiğini bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransız donanmasının Sicilya açıklarında deniz hukukuna aykırı seyreden "Deliver" isimli petrol tankerine 23 Haziran'da el koyduğunu duyurdu.

İngiltere'nin de birkaç gün önce benzer bir operasyon düzenlediğini aktaran Macron, bu gelişmelerin Avrupa'nın Rus gölge filosuyla mücadele kararlığını gösterdiğini belirtti.

Macron, "Gölge filonun yaptırımlardan kaçmasına ve Rusya'nın savaş çabasını finanse etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca Macron, Rusya'nın savaş maliyetini artırmak ve Ukrayna'da güçlü ve kalıcı bir barış inşa etmek için gerekli tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan gizli "gölge filo" kullanmakla suçluyor.

AB ülkeleri, Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi

Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Kalpten gidiyorduk
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor