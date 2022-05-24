Fransa'nın Önde Gelen Yenilenebilir Enerji Üreticisi, Fotovoltaik Sistemlere 1 Milyar Euroluk Yatırım Yapacağını Duyurdu - Haberler

PARİS, 24 Mayıs (Xinhua) -- Fransız haber kanalı BFMTV'nin bildirdiğine göre, Fransa'nın önde gelen, sadece yenilenebilir enerji üreten firması La Compagnie Nationale du Rhone (CNR) Pazartesi günü fotovoltaik sistemlerine 1 milyar euro (yaklaşık 1,07 milyar ABD doları) yatırım yapma kararı aldığını duyurdu. CNR CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Laurence Borie-Bancel, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, yatırımla birlikte firmanın kurulu gücünü 150 megawatt peak'ten (MWp) 2030 yılına kadar 1.000 MWp'ye çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Borie-Bancel, "devasa" yatırımın, geliştirilmekte olan 80 proje ile 600 kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam yaratacağını söyledi. Bu projeleri gerçekleştirmek amacıyla, fotovoltaik geliştirme işine adanmış bir iştirak olan Solarhona kuruldu. CNR, İsviçre'nin batısından doğan Fransa'nın güneydoğusundan Akdeniz'e dökülen Rhone Nehri'nde hidroelektrik üretimi, nehir ulaşımı ve tarımsal sulama için imtiyaz sahibi. Firma, 19 santral ile ülkenin hidroelektrik üretiminin dörtte birini sağlıyor.

Xinhua / Güncel