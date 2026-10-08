Haberler

Fransa Genelkurmay Başkanı Mandon, Almanya'nın MGCS projesinden çekildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Almanya'nın Fransa ile yürüttüğü ortak muharebe tankı projesi MGCS'ten çekildiğini belirtti. Mandon, bunun endüstriyel açıdan iyi haber olmadığını ancak tamamen başarısızlık sayılmadığını söyledi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Almanya'nın Fransa ile yürüttüğü ortak muharebe tankı projesinden çekildiğini belirtti.

Mandon, Paris'teki Ulusal Mecliste Savunma Komisyonunda açıklamalarda bulundu.

Almanya ve Fransa'nın "Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS)" olarak bilinen ortak muharebe tankı üretim projesiyle ilgili Mandon, "Almanlar projeyi terk etme kararı aldı." dedi.

Mandon, Fransız ve Alman ordularının geleceğin tankının nasıl olması gerektiği konusunda yıllardır birlikte çalıştığını aktararak, Almanya'nın projeden çekilmesinin endüstriyel açıdan bakıldığında iyi bir haber olmadığını dile getirdi.

"Bu tamamen bir başarısızlık sayılmaz, Almanların önemli bir kararı." diyen Mandon, proje süreci kapsamında geleceğin tankının hangi özelliklere sahip olması gerektiğinin belirlendiğini anlattı.

Mandon, iki ülkenin ortak çalışmasının "boşa gitmediği" değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin 2017'de başlattığı ortak muharebe tankı üretim projesinin 2045'te tamamlanması bekleniyordu.

Bu tankın, Fransız Leclerc ve Alman Leopard 2 tipi tankların yerini alması hedefleniyordu.

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olan 100 milyar avroluk Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) Projesi'ni iptal etme konusunda bu yıl anlaşmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Céline Dion sahnede düştü, hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etti

6 yıl sonra sahnelere döndü: Dünyaca ünlü şarkıcıya nazar değdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ganos Dağları'nda fotokapanı yemeye kalkan yaban domuzu kamerada! Ağzının içi görüntülendi

Önce kokladı, sonra yemeye kalktı! Kamera her şeyi kaydetti
Kırıkkale'de okul çıkışı yere yığılan 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti! Ölümü şüpheli bulundu

Okul çıkışı yere yığılan liseli kurtarılamadı! Ölümü şüpheli
2 bin yıl önce Heron'un icat ettiği otomatın sırrı şaşırtıyor

Dünyanın ilk otomatını 2 bin yıl önce yaptı
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır

Özgür Özel'in iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan jet yalanlama: İftiradır
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum

2 polisimizi şehit eden caniden skandal savunma
AK Parti ile DEM Parti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

DEM Parti ile AK Parti arasında sürpriz zirve
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var

Bakan Tekin, rahatsızlığını açıkça dile getirdi: Bir veli olarak...