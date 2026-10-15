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Fransa Dışişleri Sözcüsü, İsrail'e silah ihracı iddiası üzerine önleyici tedbir aldı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Confavreux, L'Humanite'nin İsrail'e silah ihraç iddiasını ciddiye aldıklarını ve önleyici tedbirler aldıklarını söyledi. Fransa'nın İsrail'e silah ihraç etmediğini savunan Confavreux, tedbirlerin durumu net görmek için alındığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, "ülkesinin İsrail'e silah ihraç ettiği" yönündeki iddiayı ciddiye aldığını belirtti.

Confavreux, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

L'Humanite gazetesinin, "Fransa'nın İsrail'e silah ihracatı yaptığı" yönündeki haberiyle ilgili soruya Confavreux, "İsrail'e silah ihracatı yapmıyoruz." yanıtını verdi.

Confavreux, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun bu durumu Meclis'te de dile getirdiğini hatırlatarak, "L'Humanite gazetecileri tarafından yayımlanan haberleri öğrendik. Bunları oldukça ciddiye aldık." ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili geçici önleyici tedbirler aldıklarını dile getiren Confavreux, bunların durumun ne olduğunu daha net görebilmek için alındığını savundu.

Confavreux, ne tür tedbirler aldıkları hakkında daha fazla detay paylaşmayacağını vurguladı.

Fransa'nın soykırıma rağmen "İsrail'e silah sevkiyatını sürdürdüğü" iddiası

L'Humanite gazetesinin 1 Ekim'de yayımladığı habere göre, Fransa, Gazze'deki soykırım devam ederken, İsrail'e silah sevkiyatlarını sürdürdü.

Urgence Palestine (Acil Filistin) Derneği ve Filistin Gençlik Hareketi adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı ortak rapora göre, Ekim 2023-Mart 2026 döneminde Fransa'dan İsrail'e 525 silah sevkiyatı yapıldı.

Aynı gazetenin 9 Ekim'de yayımladığı habere göre, farklı Fransız işçi sendikaları, askeri malzeme taşıyan kargonun Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan İsrail'e gönderilmesini engelledi.

Barrot, dün Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e silah satmadığını savunarak, "Ancak L'Humanite gazetesinde İsrail'e bazı silahlar satılmış olabileceğine ilişkin yayımlanan haberleri öğrendik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu iddiaya ilişkin inceleme başlattıklarını dile getiren Barrot, incelemenin sonuçları çıkana kadar konuyla ilgili önleyici tedbirler aldıklarını söylemişti.

"İsrail'e yönelik askeri malzemelerin sevkiyatını kontrol etmiyorsunuz"

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Barrot'nun Meclis konuşmasına tepki vermişti.

Panot, "Jean-Noel Barrot rahatsız mı oldunuz? Utanç verici tepkiniz bir itiraftır: İsrail'e yönelik askeri malzemelerin sevkiyatını kontrol etmiyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.

Konuyla ilgili gazetecileri ve sendikaları yayımladıkları bilgiler nedeniyle tebrik eden Panot, "Fransızlar, ülkelerinin soykırımcı bir hükümete ne gönderdiğini bilmeli." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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