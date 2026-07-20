Fransa'daki orman yangınlarından yıl başından bu yana yaklaşık 40 bin hektar alan etkilendi

Fransız hükümeti, geçen yıla kıyasla çok daha erken başlayan yangın sezonunda yıl başından bu yana 40 bin hektara yakın alanın kül olduğunu bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Radio France'ta katıldığı programda, özellikle ülkenin güneydoğusunda devam eden yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nunez, Fransa'nın yangınlarla mücadelede yeterli hava ve kara araçlarına sahip olduğunu ancak yüksek sıcaklıklar ve hava koşullarının etkisiyle hızla yayılan yangınlar nedeniyle "olağan dışı" bir durumla karşı karşıya oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Çıkan 10 yangından 9'unun kasıtlı ya da kasıtsız insan kaynaklı olduğunu yineleyen Nunez, yangınlar nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Nunez, yıl başından bu yana yaklaşık 40 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın 2025'te bütün bir sezonda kaydedilen rakamı aştığını bildirdi.

Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Fransa'nın yaklaşık 2 aydır yangınlarla mücadelesi sürerken, ülkenin güneydoğusundaki Var vilayetinde ve Korsika Adası'ndaki yangınlar henüz söndürülemedi.