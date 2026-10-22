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Fransa'da valiliklerin siteleri PHP açığı nedeniyle tedbir amaçlı erişime kapatıldı

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Fransa'da PHP'deki güvenlik açıkları nedeniyle valiliklerin internet siteleri geçici olarak erişime kapatıldı. İçişleri Bakanlığı, ANSSI talebiyle birçok siteyi tedbir amaçlı bakıma alırken valilik duyurularına sosyal medyadan erişilebiliyor.

Fransa'da internet sitelerinin altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen güvenlik açıkları nedeniyle valiliklerin internet siteleri geçici olarak erişime kapatıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, siber güvenlikten sorumlu Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Kurumunun (ANSSI) talebi üzerine bakanlığın birçok internet sitesini tedbir amaçlı bakıma aldığı bildirildi.

Açıklamada, bunun dünya genelinde kullanılan genel bir programlama dili tarafından birkaç saat önce duyurulan kritik bir güvenlik açığının ardından gerçekleştiği belirtilerek, dolayısıyla valiliklerin internet sitelerinin geçici olarak erişime kapalı olduğu kaydedildi.

Valiliklerin aldığı kararlara, paylaştığı acil durum mesajlarına ve talimatlarına bu kurumların sosyal medya platformlarındaki hesaplarından veya ilanlarla erişilebileceği aktarılan açıklamada, "Ekiplerimiz, güncelleme işlemlerinin en kısa sürede gerçekleşmesi için çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı bu adımı, güvenlik şirketi Calif'in yapay zeka yardımıyla PHP'de tespit ettiği güvenlik açığının basına sızdırılmasının ardından attı.

PHP'deki açıklar nedeniyle dünya genelinde birçok hükümet sitesi de dahil olmak üzere çok sayıda internet sitesine erişim kısmen ya da tamamen askıya alınmıştı.

Kaynak: AA
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