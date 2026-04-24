Fransa'da üniversiteye giriş başvurularının yapıldığı siteye siber saldırı düzenlendi

Fransa'da öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına başvuru yaptığı çevrim içi platform siber saldırıya uğradı.

Ulusal basının Yükseköğretim Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, öğrencilerin üniversite tercihlerini yaptıkları Parcoursup platformuna Ekim 2025'te yasa dışı erişim sağlandı.

Siber saldırıda Fransa'nın Occitanie bölgesinde oturan ve 2023-2025'te siteyi kullanan 700 binden fazla??????? kişinin kişisel verileri çalındı.

Saldırının siteye giriş izni bulunan bir yöneticinin hesabı üzerinden yapıldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlık benzer saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi talimatı verdi.

Fransa'da kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son dönemde arttı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart'ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamış, 25 Mart'ta ise siber saldırı sonucu 770 bin öğrencinin verileri sızdırılmıştı.