Fransa'da üniversiteye giriş başvurularının yapıldığı siteye siber saldırı düzenlendi

Fransa'da öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına başvuru yaptığı çevrim içi platform siber saldırıya uğradı.

Ulusal basının Yükseköğretim Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, öğrencilerin üniversite tercihlerini yaptıkları Parcoursup platformuna Ekim 2025'te yasa dışı erişim sağlandı.

Siber saldırıda Fransa'nın Occitanie bölgesinde oturan ve 2023-2025'te siteyi kullanan 700 binden fazla??????? kişinin kişisel verileri çalındı.

Saldırının siteye giriş izni bulunan bir yöneticinin hesabı üzerinden yapıldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlık benzer saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi talimatı verdi.

Fransa'da kamu kuruluşlarına yönelik siber saldırılar son dönemde arttı.

Fransa Eğitim Bakanlığı, 19 Mart'ta Bakanlığa bağlı 243 bin personelin özel bilgilerini kapsayan güvenlik sorunu yaşamış, 25 Mart'ta ise siber saldırı sonucu 770 bin öğrencinin verileri sızdırılmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Haberler.com
500

Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı

Şehit çocuğunun isteği sonrası jet hızıyla talimatı verdi

Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Evini ateşe verince gözaltına alındı nezarethanede hayatını kaybetti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor