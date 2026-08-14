Fransa'da Orman Yangınlarıyla İlgili 474 Gözaltı

Fransa'da temmuz ayından bu yana orman yangını çıkardığı gerekçesiyle 474 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğü Fransa'da yerel makamlar, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, temmuz ayından bu yana orman yangını çıkardığı iddiasıyla 474 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin 3'te 2'si kasten çıkarılan yangınlar kapsamında gözaltına alındı, bu kişilerin 183'ünün reşit olmadığı öğrenildi.

Merignac kentinde 21 Temmuz'da 2 itfaiyecinin ölümüne neden olan orman yangınına ilişkin bu hafta 22 yaşında ve 15 yaşında olan 2 kardeş gözaltına alındı.

Suçsuz olduğu belirlenen 22 yaşındaki kişi serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatılan 15 yaşındaki çocuk ise kapalı eğitim merkezine gönderildi.

Ülkede, bu yılki yangınlarda 4 itfaiye eri hayatını kaybederken, 230'dan fazla personel ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA