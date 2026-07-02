Haberler

Fransa'nın Herault vilayetinde çıkan yangında yaklaşık 900 hektarlık alan küle döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın güneyindeki Herault ve Aude vilayetlerinde çıkan orman yangınında yaklaşık 900 hektar alan yandı. 800 itfaiye eri müdahale ederken, yangın kontrol altına alındı. Ayrıca Marsilya yakınlarındaki iki ayrı yangında da yüzlerce hektar kül oldu.

Fransa'nın güneyindeki Herault kentinde çıkan ve komşu Aude vilayetine yayılan orman yangınında yaklaşık 900 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Aude Valiliğinden, Herault vilayetinde dün çıkan yangındaki son duruma ilişkin yeni açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, dünden bu yana Herault ve Aude vilayetlerinde devam eden söz konusu orman yangınında yaklaşık 900 hektarlık alan küle döndü.

800 itfaiye eri ve 150 aracın müdahele ettiği yangın gece yavaş bir şekilde ilerledi.

Hava koşullarının bugün de yangını olumsuz etkilemesi beklenirken, bölgede öğlen saatlerinde rüzgarın saate 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Aude vilayetinin tamamında ciddi bir risk oluşturan yangın nedeniyle 3 yol kısmen bugün de araç trafiğine kapalı.

Yangın nedeniyle mağdur olan vatandaşları güvenli bir şekilde ağırlamak için geçici barınma merkezleri açıldı.

Aude Valisi Alain Bucquet, vatandaşlardan itfaiye ve jandarma erlerinin talimatlarına uymalarını, yangın bölgesinden uzak durmalarını ve telefon hatlarını fazla meşgul etmemelerini istedi.

Herault İtfaiye Teşkilatı Temsilcisi Jerome Bonnafoux, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, bölgedeki yangının kontrol altına alındığını ve artık ilerlemediğini belirtti.

Yangın dün Herault vilayetine bağlı Beaufort kentinde çıkarken, rüzgarın etkisiyle komşu Aude vilayetine de yayılmıştı.

Lançon-Provence'da yaklaşık 275 hektarlık alan küle döndü

Öte yandan ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Marsilya kentine yakın Rognac ve Lançon-Provence kentlerinde dün 2 ayrı yangın çıktı.

Yangınlara müdahale etmek için yüzlerce itfaiye eri görevlendirilirken, Lançon-Provence'de yangının dumanından etkilenen 10 itfaiye eri zehirlendi.

Rognac'da yaklaşık 40 hektarlık, Lançon-Provence'da ise yaklaşık 275 hektarlık ormanlık alan yandı.

Rognac'da yangın sabah 04.00 sularında kontrol altına alınırken, Lançon-Provence'daki yangına müdahale etmek için sabah saatlerinde 2 yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi.

Lançon-Provence'daki yangın nedeniyle komşu kent Fare-les-Oliviers'de yaklaşık 600 kişi evlerinden tahliye edildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Eşinden helallik isteyen genç dağlık arazide korkunç bir halde bulundu
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı

Polis başka suç için gitti, dehşetle karşılaştı! 3 metrede 16 çocuk
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti

Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti