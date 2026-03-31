Fransa'da öğretmenler, hükümetin eğitim bütçesini protesto etti

Fransa'da eğitim sendikalarının örgütlediği greve katılan öğretmenler, hükümetin eğitim bütçesinde kesintilere karşı çıkarak çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve ücret artışını talep etti. Ülke genelinde birçok şehirde gösteriler düzenlendi.

Fransa'da hükümetin eğitim bütçesini protesto eden öğretmenler, ülke genelinde greve gitti.

Fransa'da eğitim sendikalarının çağrısıyla başkent Paris başta olmak üzere Marsilya gibi farklı kentlerde öğretmenler, hükümetin eğitim bütçesine karşı gösteriler düzenledi.

Eğitim Bakanlığının bu yılki bütçesinde, hükümetin harcamalarda kesintiye gitmesine ve kadro sayısını düşürmesine tepki olarak ülke genelinde greve giden öğretmenler, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve ücret artışı talep etti.

Paris'teki gösteri, yerel saatle 14.00'te Lüksemburg Meydanı'nda başladı.

Eğitim Bakanlığına kadar yürüyen binlerce eylemci, gösteride "Burada devlet gelecek için yatırım yapmıyor", "Kamu okulları için imkanlar" yazılı pankartlar taşıdı.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde öğretmenlerin yüzde 10'unun greve gittiğini bildirirken, en kalabalık eğitim sendikası SNES-FSU ise bunu yüzde 25 olarak açıkladı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
500

